◆埼玉県知事賞争奪第５回埼玉県中学硬式野球選抜大会▽１回戦上尾リトルシニア７―０越谷ボーイズ＝５回コールド＝（１２月６日・古河市三和野球場）埼玉のリーグ交流大会・埼玉県知事賞争奪第５回埼玉県中学硬式野球選抜大会が行われた。過去４回は全てボーイズ勢が優勝も、今年は６チームが、４強に入れずに敗退した。※※※越谷ボーイズは、越谷は控え組中心で臨んだが、５回コールド負け。