Ｊ１名古屋は１８日、来季の監督にミハイロ・ペトロヴィッチ氏（６８）が就任すると発表した。ペトロヴィッチ氏はクラブを通じて「長い監督キャリアの中で、一年間の休養期間がありましたが、その間もサッカーへの情熱やモチベーションが下がることは一切ありませんでした。名古屋グランパスは、日本でも屈指の歴史と規模を誇るクラブであり、常に優勝を目標とし、ＡＣＬで戦うべきチームだと考えています。その目標を実現するた