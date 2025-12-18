名古屋がペトロヴィッチ監督の就任発表、1年間の休養を経て現場復帰となるJ1の名古屋グランパスは12月18日、2026シーズンよりミハイロ・ペトロヴィッチ氏がトップチーム監督に就任すると発表した。サンフレッチェ広島、浦和レッズ、北海道コンサドーレ札幌で長期政権を築いた名将の招聘に、ファンからは「まじでミシャ来た」と驚きの声があがっている。68歳のミシャことペトロヴィッチ氏は、オーストリアやスロベニアのクラブ