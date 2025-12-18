松竹の大谷信義（おおたに・のぶよし）名誉会長が１０日１０時２４分、死去したと１８日、同社が発表した。８０歳だった。病気療養中だったという。通夜、告別式は既に近親者による密葬にて執り行われた。後日お別れの会を執り行う予定。日時・場所等の詳細は決まり次第、公式ホームページなどで発表する。【松竹・代表取締役会長 迫本淳一氏コメント】名誉会長の大谷信義氏は長きにわたり経営の舵を取り、幾多の困難な局面に