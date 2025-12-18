クリスタル・パレス鎌田大地が、約2か月の離脱となることが明らかになったイングランド・プレミアリーグのクリスタル・パレスに所属する日本代表MF鎌田大地が、約2か月の離脱となることが明らかになった。鎌田は12月14日のマンチェスター・シティ戦の後半に負傷交代した。英公共放送「BBC」は、オリバー・グラスナー監督による鎌田の状態に関するコメントを報じている。指揮官は「深刻なハムストリングの怪我で、少なくとも8