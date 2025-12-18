教育と探求社とさいたま市教育委員会が共催する探究学習プログラム「さいたまエンジン」の成果発表イベント「さいたまカップ2025」の審査委員が決定。地域経済、教育、メディア、スポーツなど各分野の第一線で活躍する多彩な顔ぶれが生徒たちの提案を受け止め、地域の未来を共に考えます。 さいたま市教育委員会・教育と探求社「さいたまカップ2025」 開催日時：2025年12月25日(木) 9:45〜15:15会場：さいたま市立