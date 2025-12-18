白昼にデリヘル嬢を刺殺しながら“懲役6年”で出所した男がいた。暴力と性欲が直結した危険な性癖を抱えたまま社会に戻った彼は、わずか1年9カ月後、再び女性を襲う――。止められなかった凶行の全貌とは？平成26年・関西地方で起きた事件をお届け。なお登場人物はすべて仮名である。（全2回の1回目／続きを読む）【写真】この記事の写真を見る（2枚）写真はイメージ©getty◆◆◆女性殺害の男が「懲役6年」で済んだ理由