好景気は続いている。【実際の写真１】脇元華が「超SEXYドレス」で関係者の視線を釘付け！日本女子プロ協会は15日、来季のトーナメント開催日程を発表。4月の「フジサンケイレディス」は消滅したが、新たに「台湾ホンハイレディース」が3月に開催されることになった。賞金は「ワールドレディスチャンピオンシップ」や「アース・モンダミンカップ」など5大会が増額。37試合の賞金総額は約5億円増で史上最高の48億9550万円とな