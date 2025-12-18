アロン化成が、ワンちゃんと飼い主のお出かけを快適にする「ペットカートnicollka(ニコルカ)」を2025年12月15日に発売。折りたたみが簡単でコンパクトに収納できる利便性と、ペットがコット内で過ごしやすい快適機能が充実した新モデルが登場しました。 アロン化成「ペットカートnicollka(ニコルカ)」 発売日：2025年12月15日価格：38,000円(税別)カラー：全2種(サニーオレンジ、チャコールグレー)サイズ(使用時)