〈「1万円であなたのお腹を叩かせて」21歳の風俗嬢を刺殺したのに「懲役6年」⋯刑期を終えた63歳男が次に犯した『怖すぎる暴力事件』（平成26年・大阪）〉から続くかつて女性を刺殺しながら“懲役6年”で出所した男は、危険な性癖とアルコール依存を抱えたまま社会に戻り、わずか1年9カ月後に再び凶行へ走った――。外国人女性を襲った犯行は、前回以上に異常で、残虐だった。なぜ男は止められなかったのか。裁判で明らかに