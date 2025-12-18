一般社団法人こもろ観光局が、2025年11月にリリースした地域情報アプリ『Komomag.(コモマグ)』の累計ダウンロード数が、公開約1か月で2,500件を突破。これを記念し、アプリ限定の「お得なクーポンサービス」の運用を開始するとともに、公式サイトにて冬の小諸を満喫する特集ページを公開しました。 こもろ観光局『Komomag.(コモマグ)』 アプリ名：Komomag.(コモマグ)運営：一般社団法人こもろ観光局累計DL数：2,50