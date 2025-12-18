オートバックスデジタルイニシアチブ(ABDi)とGienTech Japanが、オートバックスグループのデジタル変革（DX）と今後の展望について語るトップ対談を公開。2019年のショッピングサイト全面リニューアルから始まったパートナーシップの軌跡と、AI時代の新たな顧客体験（UX）、そして将来的なマーケットプレイス構想について、両社の代表が深く掘り下げています。 オートバックスデジタルイニシアチブ × GienTech Japan 特別対