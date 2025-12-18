テックウェイが、運営する宿泊業界向けAI研修サービス『hoteliyell(ホテリエール)』において、対話型AIを活用した接客トレーニング機能「AI接客道場」を2025年12月18日(木)に追加。スマートフォン一つでAIを相手にリアルな接客ロールプレイングが可能となり、現場に出る前の「実践力」を強化する新たな研修機能です。 テックウェイ『hoteliyell(ホテリエール)』新機能「AI接客道場」 機能追加日：2025年12月18日(