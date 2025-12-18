ブルボン、不二製油、センコー、中越通運、日本貨物鉄道(ＪＲ貨物)の5社が、31フィート冷蔵コンテナを活用した鉄道による「コンテナラウンド輸送」を開始しました。環境負荷低減やドライバー不足といった物流業界の課題解決を目指し、企業の垣根を超えた連携によって「持続可能な物流網の構築」を推進します。 ブルボン・不二製油ら5社「鉄道コンテナラウンド輸送」 参加企業：株式会社ブルボン、不二製油株式会社