郵便受けの投函口から猫が顔を出す動画がInstagramに投稿され、「かわいすぎる笑」「どうやって入ったの？可愛い」と注目を集めている。投稿したのは、先住猫のみりんちゃんと2匹目に迎えたミヌエットのつなちゃんと暮らすみりん&つなさん（@mirin_tsuna）。この投稿には268.8万表示、21万いいねが集まり、多くの反響が寄せられた。思わず二度見したという瞬間について話を聞いた。【別カット】これだからネコは…呑気に爆睡