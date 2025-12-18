タレントのベッキー（41）が17日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。共演した人気お笑い芸人を絶賛する場面があった。この日はお笑いコンビ「オズワルド」とトークを展開。かつて共演経験のある伊藤俊介についてベッキーは「伊藤さん凄いですよ。こんな天才いるんだっていうぐらい。マジで、この人の手にかかれば絶対面白くなる」と絶賛した。伊藤は「やめてくださいベッキーさん。ここじゃな