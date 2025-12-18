チームみらいの安野貴博党首は18日の記者会見で、2025年度補正予算賛成に当たり、自民の参院側と政策合意を結んでいたと明らかにした。国会のデジタルトランスフォーメーション（DX）推進に向けた協力などが柱だと説明した。