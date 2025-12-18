呉服問屋“紅鶴屋”の手代である泰三は同僚を妬むあまり、五寸釘を人形に打ち込む“丑の刻参り”を深夜の廃社で行っていた。そこで泰三が目撃した異形の集団とは……。【マンガ】「鬼平犯科帳」第36話〈前編〉から読む第37話〈後編〉は12月19日（金）11時に更新予定です。『鬼平犯科帳126』好評発売中です。（さいとう・たかを／文春コミック）