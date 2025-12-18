【ワシントン共同】中南米海域を管轄する米南方軍は17日、麻薬密輸に関与していたとして公海上で船舶を攻撃し、乗組員4人を殺害した。X（旧ツイッター）で明らかにした。東太平洋の麻薬密輸ルートを航行しているのを情報機関が確認したと主張している。トランプ政権は9月以降、中南米海域で「麻薬密輸船」に対する攻撃を繰り返している。戦闘能力のない乗組員を一方的に殺害するのは戦争犯罪だとの批判が国内外から上がってい