◇スコットランド・プレミアリーグセルティック1―2ダンディーU（2025年12月17日英国・ダンディー）セルティックが痛恨の逆転負けで1978年以来の公式戦4連敗を喫した。リーグ2位のセルティックは敵地で同8位のダンディー・ユナイテッドと対戦。前半13分にFW前田大然が左サイドでパスを受けると、相手DFをほんろうしてゴールに迫り、左足で今季リーグ戦6点目となる先制点。優位に試合を進めた。しかし、その後は好機を生か