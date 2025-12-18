ハウス食品グループ本社はエシカル・スピリッツと新たな山椒の産地形成を応援するクラフトジン「Spirits of Terroir―高千穂郷・奥阿蘇 山椒―」を共同開発した。12月10日からエシカル・スピリッツの公式オンラインストアとオフィシャルストアで発売。数量・期間限定で販売する。ハウス食品グループ（ハウス食品グループ本社、ヴォークス・トレーディング）は、しいたけ専門問屋の杉本商店、南九州大学、生産者と共同で、宮崎