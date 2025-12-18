散歩好きな犬がよくする行動3つ 1.散歩の時間になるとソワソワする 犬は当然のことながら、時計を読んで時間を知ることはできません。 その代わりに、優れた五感や過去の経験から感覚的に時間を把握できると考えられています。 そのため、いつも同じような時間に散歩をしている場合、“体内時計”ともいえる感覚で「そろそろ散歩の時間かな？」と予測することがあります。 また、飼い主さんの生活リズムがある程度整ってい