ミツカングループ（以下ミツカン）は、麻布台商店街、森トラストグループと連携し、東京ワールドゲート神谷町トラストタワー2階ラウンジ「CoCo Lounge」で、ハタプログループと手掛ける寿司ファストフード「NINJA SPEED（ニンジャスピード）」の実証販売を開始した。森トラストグループが日本全国の逸品の魅力発信を目的に推進する産業支援プロジェクト「CoCo JAPAN」を通じ、香川県の特産品を生かした特別メニューを開発し、期