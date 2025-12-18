年末年始には、帰省や旅行などで多くの人が訪れる東京駅。月刊情報誌『おとなの週末』では、毎年1月号に「東京駅」を大特集しています。2026年1月号（2025年12月15日発売）は、編集部が厳選した東京駅のグルメランキングを発表！和洋中が揃う「東京駅一番街」。その中でも”肉”がおいしいお店をピックアップした「東京駅一番街ベスト5」から第2位をご紹介します。ランキングの全貌はぜひ本誌をご覧ください。【2位】明太子と牛