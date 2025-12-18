LOTポーランド航空は、ワルシャワ〜バンコク/スワンナプーム線を2026年10月26日に開設する。ワルシャワ発月・水・木・土・日曜、バンコク/スワンナプーム発月・火・木・金・日曜の週5往復を通年運航する。機材はボーイング787-8型機を使用する。所要時間はワルシャワ発が10時間20分、バンコク/スワンナプーム発が11時間55分。ヨーロッパでのアジアへの観光・ビジネス需要の高まりに伴うもの。長距離路線を継続的に拡充し、需要に対