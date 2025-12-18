先週からガソリンへの補助金がさらに増額された影響で、１２月１７日に発表された北海道内のガソリン価格は５週連続で値下がりしています。１７日に発表された道内のレギュラーガソリンの平均小売価格は、１５日の時点で１リットルあたり１６１．１円となり、前の週と比べて１．９円値下がりしました。これはガソリンへの補助金が１リットルあたり２５．１円に増額されたことが原因で、道内のガソリン価格は５週連続で値下が