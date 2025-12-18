「JLPGAアワード2025」でのドレスアップ姿が話題の金澤志奈(C)Getty Images女子ゴルフの金澤志奈が、12月18日までに自身のインスタグラムを更新。16日に東京都内で開催された年間表彰式「JLPGAアワード2025」に出席したことを明かした。【写真】ツアー仲間からも相次ぐ称賛…金澤志奈が投稿した黒ドレスの全身写真などを見る金澤は「JLPGA AWARDS 2025」と記し、まずは近年のオフはトレーニングをともにする“師匠”の申ジエと