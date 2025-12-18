エディオンは、12月18日から、同社のプライベートブランド「e angle」において、エアリフレッシャー「ANGV−MSF10−A」の販売を開始する。エディオン全店と、同社のインターネット通販サイト（エディオンネットショップ）で取り扱う。エアリフレッシャー「ANGV−MSF10−A」は、ふくらはぎや足、手・腕に巻くだけで、心地よい加圧によって手軽にリフレッシュすることができる商品（手首やひじ、ひざには使用できない）。最大100kPa