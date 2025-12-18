【漫画】本編を読む『男子3人でお裁縫教室に行くだけの話』は、とある裁縫教室での一幕を描いたコメディ漫画だ。ある日の放課後、連れ立って帰宅しようとしていたら、英語担当の柏木先生に呼び止められた仲良し男子高校生3人組。ひょんなことから3人は先生の代わりに、裁縫界のカリスマが10年ぶりに開く裁縫教室に参加することに。その日のテーマは、飾りも柄もすべて自由のオリジナルバッグ作り。創作魂に火がついた3人は、教