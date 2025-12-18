ファミリーマートは12月19日、2026年の恵方巻の予約を全国のファミリーマートおよびファミマオンラインで開始する。「焼肉トラジ監修 牛焼肉恵方巻」(1,050円)、「銀座おのでら監修 特製恵方巻」(1,100円)○銘店監修の恵方巻が登場来年の恵方巻は、同社の恵方巻では初監修となる2つの銘店が監修した。「銀座おのでら監修 特製恵方巻」(1,100円)は、おのでらの寿司の特徴でもある赤酢を使った赤シャリの旨味が特徴の恵方巻。甘じょ