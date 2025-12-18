オイシックス新潟は18日、今季まで巨人で二軍監督を務めた桑田真澄氏のCBO（チーフ・ベースボール・オフィサー）就任を発表した。CBOのミッションは、「強く、愛され、選ばれる球団」になるための球団の文化とブランドの構築。桑田氏は首脳陣、選手、スタッフを含めたチームを統括的に俯瞰し、球団の基盤強化・発展、およびチーム編成の強化を担っていく。