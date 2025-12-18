ダイナースクラブカードを発行する三井住友トラストクラブは2026年4月1日、全日本空輸との提携カードでANA Payへチャージすると、ポイントを加算する新サービスを開始する。ANA Pay×ダイナースクラブANA Payへのチャージは、現在、同社発行のANA提携カードを含め、全提携カードとも各社のポイントプログラムの加算対象外だが、来春から同社発行のANA提携カードのみ、ポイントを加算できるようになる。これにより同社発行のANA提携