気になる女性をクリスマスデートに誘うのは、かなり勇気のいる行動。できれば早い段階でクリスマスの予定を聞き出して、保険をかけたいというのが本音ではないでしょうか。そこで今回は、『スゴレン』男性読者へのアンケートを参考に「女子の『クリスマスの空き状況』をさりげなく探るLINE」をご紹介します。【１】「クリスマスの予定聞いていい？」と低姿勢で聞いてみる「せめて文章だけでもさりげなく（笑）」（20代男性）と、ス