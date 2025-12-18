【ミニカーR/C G-ACTION フォークリフト（イエロー・ブルー）】 12月27日 発売予定 価格：各3,278円 ハピネットは、ラジオコントロールカー「ミニカーR/C G-ACTION フォークリフト（イエロー・ブルー）」を12月27日より全国の玩具店およびオンラインショップ等で販売する（一部エリア除く）。価格は各3,278円。