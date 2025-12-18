Googleが、Gemini 3モデルファミリーの最新モデルとして、スピードと効率性を重視した「Gemini 3 Flash」を2025年12月18日にリリースしました。このモデルは、Gemini 3 Pro級の高度な推論能力を維持しながら、Flashシリーズ特有の低遅延と低コストを両立させているのが最大の特徴です。Introducing Gemini 3 Flash: Benchmarks, global availabilityhttps://blog.google/products/gemini/gemini-3-flash/AI Mode update: Gemini 3