玉造温泉「曲水の間ホテル玉泉」提供：天満屋岡山店 岡山市の天満屋岡山店は、17日、体験型福袋「2026 HAPPY 福袋」の応募受付を始めました。 今年のテーマは、「特別感」「地元」「芸術」で、合わせて20種類の体験型福袋が用意されています。 【特別感】玉造温泉「曲水の庭ホテル玉泉」～1泊2日贅沢ステイ～福袋日本最古の湯とも言われる玉造温泉、自慢の日本庭園で臨む贅沢な空間で癒されます