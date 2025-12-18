資料米 香川県や農業者団体などで構成する香川県農業再生協議会は17日の総会で、2026年のコメ生産の目標について話し合いました。 2025年、主食用米の作付面積が前年より330ha増えて1万100haまで回復しました。2026年は、さらに200ha多い1万300haの作付面積を目指し、2025年実績より800t多い5万1500t（ふるい目幅1.80mm）を生産の目標に決めました。 コメ価格の高騰が続く中、県内の消費量を県内で生産し、水田農業の