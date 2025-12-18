今季まで巨人の２軍監督を務めた桑田真澄氏（５７）が１８日、都内で２４年から２軍公式戦に参加しているオイシックスの「チーフ・ベースボール・オフィサー（ＣＢＯ）」就任会見に出席。来年１月からのＣＢＯ就任に向けて「皆さんこんにちは。桑田真澄です。また新たな挑戦をしたいなと思いまして、契約にいたりました。微力ですが全力を尽くしたいと思っております。よろしくお願いします」と決意を示した。オイシックス球団