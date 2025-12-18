あなたは読めますか？突然ですが、「詰る」という漢字読めますか？「つまる」という読み方は知っていても、この送り仮名「る」がつくと、全く違う意味と読み方になるため、戸惑ってしまう方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「なじる」でした！「詰る」という言葉は、「相手の過ちや欠点を厳しく責め立てること」や「問いただすこと」を意味します。非難や咎めといった、強い言葉で相手を責める際に使われます。例え