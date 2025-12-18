12月22日の冬至は、1年で昼が最も短く、夜が最も長くなる日。この寒い時期、体を温める「温活」は大切です。特にお腹の冷えを防ぐためには、グンゼの腹巻や腹巻一体型ショーツがぴったり！高い吸湿発熱性や肌触りの良さで、寒さが厳しい季節も快適に過ごせます。今回は、冬の冷え対策におすすめのグンゼのアイテムをご紹介します♪ グンゼの腹巻で温活を始めよう！寒い冬も心地よく グンゼの腹巻は、肌に優しい素材を使