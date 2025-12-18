味の素の本社ビル＝東京都中央区食品大手「味の素」（東京）に対し、東京国税局が2024年3月期までの3年間で、計約150億円の申告漏れを指摘していたことが18日、関係者への取材で分かった。タイの現地法人に「タックスヘイブン（租税回避地）対策税制」を適用するなどし、法人税の追徴税額は過少申告加算税を含めて約13億円とみられる。味の素は取材に「租税回避の意図は一切なく、外部の専門家にも確認した上で適切な税務処理