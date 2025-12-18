Prime Videoにて12月19日（金）より配信スタートとなる、Amazon MGMスタジオ製作の新ドラマシリーズ『人間標本』における狂気と美の狭間で、物語の鍵を握る芸術的才能に優れた美少年の一人、石岡翔を演じた黒崎煌代。連続テレビ小説『ブギウギ』での鮮烈な登場から2年弱、黒崎はその瑞々しい感性で着実にキャリアを重ねている。猟奇的な世界観の中で、金髪ならぬオレンジ髪で自信家の役に挑んだ彼は、名匠・廣木隆一監督の現場で何