来年春のセンバツ高校野球大会の21世紀枠の東海地区候補校に選ばれた、三重県立四日市高校の部員に表彰状が贈られました。四日市高校は、秋の高校野球三重県大会で甲子園出場経験のあるいなべ総合や宇治山田商業を破り、ベスト4入りした実績に加え、学業との両立などが評価され今月12日に21世紀枠の東海地区候補校に選出されました。17日、三重県高校野球連盟の栗谷佳宏理事長らが学校を訪れ、35人の部員が見守るなか、辦海