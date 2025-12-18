お正月の準備が進む中、三重県多気町では、正月飾り用の「葉付きみかん」の撰果・箱詰め作業が17日から始まりました。「葉付きみかん」は紀州小みかんを品種改良したもので、大きさは直径2センチから5センチほどです。多気町では、約20軒の農家が鏡餅などに飾る「葉付きみかん」を栽培していて、収穫されたみかんの撰果と箱詰め作業が18日まで行われています。収穫して1カ月余り経っても葉が落ちにくい特徴があることから、長寿や