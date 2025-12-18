2025年度（1月～12月）に反響の大きかったクマ被害記事ベスト5をお届けする。第5位は、自衛隊が派遣される事態にまで発展したクマ被害、そんな中“熊肉料理”の普及について取材した記事だった（初公開日：2025年11月9日）。 【画像】クマの手の形がわかる衝撃の「ヒグマの手の赤ワイン煮込み」 東北を中心に、全国各地でクマによる被害があとを絶たない。死者数は11月7日時点で13人と過去最悪にのぼり、秋田県に