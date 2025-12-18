2025年度（1月～12月）に反響の大きかった朝ドラ記事ベスト5をお届けする。第2位は、朝ドラ歴代作品から戦時下を描いた傑作や名場面を評論家に聞いた記事だった（初公開日：2025年6月13日）。 【画像】戦時下の“異例”のヒロイン像と戦争描写が話題の朝ドラ『あんぱん』 「やなせたかしを描くことは、戦争を描くこと」と脚本家・中園ミホ氏も意気込む朝ドラ『あんぱん』が、今週からいよいよ本格的な太平洋戦争