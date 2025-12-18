2025年度（1月～12月）に反響の大きかった朝ドラ記事ベスト5をお届けする。第3位は、「アンパンマン」が世界中で愛される秘密やその誕生秘話について取材した記事だった（初公開日：2025年3月30日）。 【画像】全国5か所にある「アンパンマンこどもミュージアム」 3月31日より放送開始する春の連続テレビ小説『あんぱん』のモデルの一人であるやなせたかし。国民的キャラクターになった「アンパンマン