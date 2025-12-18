2025年度（1月～12月）に反響の大きかったクマ被害記事ベスト5をお届けする。第1位は、クマの目撃情報が全国で報じられる中、クマに実際に襲われた男性を取材した記事だった（初公開日：2025年10月22日）。 【閲覧注意】頭蓋骨がむき出しに…ツキノワグマに襲撃された男性の事故後の様子 日本各地でクマ被害の情報が相次いでいる。10月17日、岩手県の瀬美温泉で露天風呂を清掃していた笹崎勝巳さん（60）がクマに