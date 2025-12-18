2025Ç¯ÅÙ¡Ê1·î～12·î¡Ë¤ËÈ¿¶Á¤ÎÂç¤­¤«¤Ã¤¿¥¯¥ÞÈï³²µ­»ö¥Ù¥¹¥È5¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£Âè3°Ì¤Ï¡¢±¦ÌÜÉÕ¶á¤ò10¿Ë¤âË¥¤¦Âç¥±¥¬¤ò¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»Ò¥°¥Þ¤ò¸«»ö¤Ë·âÂà¤·¤¿ÃËÀ­¤ò¼èºà¤·¤¿µ­»ö¤À¤Ã¤¿¡Ê½é¸ø³«Æü¡§2025Ç¯11·î17Æü¡Ë¡£ ¡Ò²èÁü¡ÓÂç¤­¤¯¼ð¤ì¤¢¤¬¤Ã¤¿±¦ÌÜ¡¢¥¯¥Þ¤ò¡ÈÊÖ¤êÆ¤¤Á¡É¤Ë¤·¤¿¥éー¥á¥óÅ¹°÷A¤µ¤ó   ¥¯¥ÞÈï³²¤ÎÊóÆ»¤¬Áê¼¡¤°¤Ê¤«¡¢ÀÄ¿¹¸©»°¸ÍÄ®¤Ç¤Ï9Æü¡¢Ä®Æâ¤Î¥éー¥á¥óÅ¹¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë50Âå¤ÎÃËÀ­½¾¶È°÷¤¬»Ò¥°¥Þ