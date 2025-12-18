犯罪が発生しやすい年末年始を前に、福岡県警宗像署は3日、福津市の福岡銀行福間支店で強盗に対処する訓練を行った。ナイフと拳銃を持った犯人役の男性署員が、対応した行員を人質に現金を要求。「金を出せ！」と大声で怒鳴る犯人に対して責任者の行員は慌てず、時間稼ぎしながら手提げ袋に現金を入れた。受け取った犯人が逃走すると、別の行員が後を追いかけ、逃げた経路を確認していた。